Spotify veta els comptes gratuïts que utilitzin aplicacions de bloqueig d'anuncis

Les noves condicions d'ús de Spotify als Estats Units han prohibit l'ús d'aplicacions que bloquegin els anuncis ('ad blocker', en anglès) dels comptes de Spotify gratuïts, que ha provocat la suspensió dels compte dels usuaris que els fan servir.

Aquest dijous, Spotify ha canviat els seus Termes i Condicions d'ús als Estats Units, i ha deixat clar que bloquejarà o suspendrà els comptes tant d'aquells usuaris que facin servir aplicacions bloquejadores d'anuncis per emetre'ls en els seus comptes gratuïts, com ha advertit The Verge.

Spotify ofereix dos tipus de comptes als seus usuaris; els comptes gratuïts, que permeten escoltar cançons però interrompudes amb anuncis, i els comptes 'premium' que ofereixen tot el contingut de la plataforma sense interrupció pagant una quantitat de 9,99 dòlars als Estats Units (9,99 euros).

Alguns usuaris del servei instal·len aplicacions de bloqueig d'anuncis que els permeten evitar la publicitat en la versió gratuïta, ascendint a 2 milions la xifra d'usuaris que recòrren a aquesta tàctica, segons dades de la companyia.

Les noves regles prohibeixen específicament "eludir o bloquejar anuncis en el servei de Spotify, o crear o distribuir eines dissenyades per bloquejar anuncis en el servei de Spotify".

La infracció d'aquesta normnativa pot resultar la suspensió immediata del compte implicat. A més, quan es bloquegi o suspengui algun compte, Spotify no haurà de notificar a l'usuari prèviament.

Aquestes noves normes ja són efectives als Estats Units des d'aquest dijous, i començaran a aplicar-se activament a partir de l'1 de març d'aquest any, segons The verge. No obstant això, aquesta mesura encara no s'ha aplicat a Espanya.