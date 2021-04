Una forta olor a perfum de dona delata un lladre que va assaltar una casa a Portbou

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres, amb la col·laboració d'agents del Cos Nacional de Policia, van detenir24 d'abril un home de 44 anys, de nacionalitat libanesa i amb domicili desconegut, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a interior d'habitatge.



Pels volts de les vuit del vespre del mateix dia 24, els Mossos van rebre l'avís que un individu tafanejava a través de les finestres de diversos domicilis de Portbou, la qual cosa va alertar els veïns. Poc després, una patrulla va localitzar l'home. Als agents, els va cridar l'atenció que desprenia una forta olor de perfum de dona. Un cop identificat, el van deixar anar atès que no constava res contra ell ni portava cap objecte sospitós.



Sobre les 10 de la nit, va arribar l'avís de la comissió d'un robatori amb força en un domicili del passatge Renfe de la localitat. La patrulla va comprovar que havien forçat una persiana per accedir a l'interior, d'on havien sostret diverses joies, diners i un perfum de dona. Aquest detall va fer sospitar als agents que l'identificat anteriorment podia tenir alguna relació amb el robatori.



Quan els mossos es disposaven a efectuar la recerca, vàries persones que estaven fora del domicili saquejat se'ls van acostar i es van identificar com a membres del Cos Nacional de Policia. Aquests, que estaven fora de servei, es van oferir per ajudar a localitzar el sospitós.



Mitja hora més tard, el dispositiu policial va permetre localitzar-lo. En el moment de la seva detenció duia a sobre cinc rellotges, un polsera, un clauer, un encenedor, un rosari, tres cadenes, quatre jocs d'arracades, tres anells i sis medalles. Els agents van comprovar que alguns d'aquests objectes els acabava de sostreure de l'interior del pis. També van constatar que encara desprenia l'olor del perfum que l'havia delatat.



El detingut, sense antecedents, va passar el dia 25 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.