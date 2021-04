Mor el conductor d'un cotxe per una col·lisió frontal a la C-31 a Ventalló

El conductor d'un turisme ha mort aquesta tarda a un sinistre viari a la carretera C-31, al punt quilomètric 369, a Ventalló, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 15.58h.

Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència del xoc, ha mort el conductor d'un dels vehicles, un home. En el mateix vehicle, hi viatjava una menor que ha resultat ferida menys greu i que els efectius del SEM han traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona. A més, l'altre conductor també ha resultat ferit greu i l'han traslladat amb helicòpter al mateix centre hospitalari.

Arran de la incidència, que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits, s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet tasques d'excarceració als dos vehicles implicats, i dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques.

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.