Cau una organització criminal dedicada al tràfic internacional de marihuana

Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil, i de la Policia Nacional han fet públic aquest dissabte, 24 d'abril, que fa nou dies van desenvolupar i culminar l'operació Delos, que ha permès desarticular completament una organització criminal establerta a Catalunya i dedicada al tràfic internacional de marihuana. L'operatiu policial es va saldar amb la detenció de quinze persones com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.

La investigació es va iniciar a l'abril de l'any passat en tenir sospites que en una nau industrial de Sant Andreu de la Barca, s'estaven duent a terme activitats relacionades amb el narcotràfic.

Els tres cossos policials tenien informacions coincidents sobre l'activitat delictiva que podria estar tenint lloc en aquesta nau industrial pel que es va fusionar la informació i es va constituir un equip de treball conjunt.



Modus operandi



L'organització criminal havia establert la seva central d'operacions en un taller mecànic de Sant Andreu de la Barca, amb el propòsit d'aparentar normalitat i desviar l'atenció de les seves activitats delictives. Aquest establiment també servia com a magatzem de la droga ja processada, així com centre de pesatge, terminal de càrrega i ocultació a bord de camions. Des d'allí sortien a altres països europeus, especialment a França, Alemanya i Polònia, per al seu lliurament als compradors de la mercaderia.

Aquesta organització es dividia en tres subgrups, dos d'ells integrats per persones alemanyes i holandeses d'origen àrab que s'encarregaven de contactar amb proveïdors de marihuana en diferents zones com Sant Cosme, La Mina, Gavà, Viladecans i Tarragona, amb els quals negociaven i comprovaven la qualitat de la droga que adquirien, la qual era emmagatzemada i enviada posteriorment en camions a Alemanya i Països Baixos.

El tercer grup, integrat per persones de nacionalitat espanyola i marroquina, es dedicava al cultiu de les plantacions de marihuana, a la intermediació amb els proveïdors i a la gestió de les activitats del taller mecànic de Sant Andreu de la Barca.



Fases d'explotació



El mes de desembre de 2020 es va interceptar a la Jonquera un transport de l'organització amb destinació a l'estranger, un camió que ocultava en el seu interior 146 kg de marihuana processada. Ja al març d'enguany són intervinguts altres 112 quilos de droga en dues remeses de 76 kg i 36 kg, una a Manlleu i una altra a Sant Cugat del Vallès, que eren transportades en sengles camions en direcció a França.

Aquestes intervencions van permetre realitzar les quatre primeres detencions de l'operació, els conductors dels transports, tres dels quals ja van ingressar a la presó.

Durant la complexa investigació es va obtenir la informació necessària per a detectar els punts de proveïment i tota la xarxa logística que aquesta organització delinqüencial -amb gran capacitat operativa-, havia desplegat per Catalunya, fonamentalment punts de cultiu, 'guarderies'' de la droga i domicilis dels integrants de l'organització.

Finalment i amb la finalitat d'aconseguir tots els objectius de l'operació, des de primeres hores de la matinada del 15 de maig es va dur a terme un operatiu policial, tutelat pel Jutjat d'Instrucció número 6 de Martorell, en el qual es van realitzar onze registres en diferents localitzacions de Barcelona, Sant Andreu de la Barca, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Gelida, Esparreguera, Castellbisbal i Blanes.

Els registres van concloure amb la intervenció de 200 kg de marihuana processada, 1.000 plantes en diferents estadis de creixement, 85 d'haixix, 106.000 euros, vuit cotxes, tres camions, una pistola de balins que simulava ser una arma de foc real, balances, utensilis per a la manipulació i envàs de la droga, documentació i dispositius electrònics i amb la detenció d'onze persones per la suposada comissió dels delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.



Resultat de l'operació



L'operació Delos conclou amb la desarticulació per complet d'aquesta important organització criminal dedicada a la fabricació i tràfic de drogues.

Han estat detingudes quinze persones de nacionalitats espanyola, marroquina, iraniana, polonesa i búlgara, per la presumpta comissió dels delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal i una investigada, entre les quals es troben els caps, els subministradors de la droga i els transportistes. Tots ells veïns de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esparreguera, Castellbisbal, Sant Vicenç dels Horts i Blanes.

L'operació ha estat duta a terme per agents de la Unitat de Policia Judicial de la Zona de la Guàrdia Civil de Catalunya, de la Divisió d'Investigació Criminal i de la comissaria de Martorell dels Mossos d'Esquadra dels Mossos d'Esquadra i de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona i UDYCO Central de Policia Nacional.