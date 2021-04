S'emporta una guitarra de més de 500 euros d'una botiga de Figueres i l'acaba tornant al treballador que el perseguia

Un lladre s'endú una guitarra valorada en 514 euros d'una botiga de Figueres i l'acaba tornant al treballador que el perseguia. Els fets van passar dimecres passat i van quedar enregistrats a les gravacions de les càmeres de seguretat de l'establiment, situat al final del carrer Nou i dedicat a la venda d'instruments i partitures musicals. Cap a les set de la tarda, un home va entrar a la botiga i es va dirigir a la zona on hi ha les guitarres mentre el treballador estava atenent unes clientes. Aprofitant que la secció d'aquests instruments està situada a tocar de la porta i que les dues clientes que hi havia dins en sortien, el lladre en va agafar una i va fugir corrent.

El treballador el va seguir i, amb l'ajuda de diversos testimonis que el van veure escapant amb l'instrument, va localitzar-lo sortint d'una casa. Finalment, va aconseguir que el lladre accedís a tornar-li.