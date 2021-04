Enxampen un conductor que gairebé quadruplicava la taxa d'alcohol permesa després d'accidentar-se a Girona

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment el conductor d'un vehicle, un home de 51 anys i resident a Malgrat de Mar, que gairebé quadruplicava la taxa d'alcohol permesa a Girona. Els fets van passar el diumenge cap a les nou del vespre quan la policia va rebre l'avís que un cotxe havia sortit de la via al quilòmetre 28 de la C-65 i havia xocat contra una senyal de trànsit. Quan els agents hi van arribar i després de comprovar l'estat del conductor i únic ocupant del vehicle, que va resultar ferit lleu, li van practicar la prova d'alcoholèmia. L'home va donar un resultat positiu de 0,90 mg/l d'aire expirat. Els agents han obert diligències penals per un delicte contra la seguretat del trànsit i properament se'l citarà a declarar.

Aquest cas se suma als altres sis que hi ha hagut a les comarques gironines entre divendres 16 i diumenge 18 d'abril. Cinc van tenir un accident mentre conduïen beguts, dos gairebé multiplicaven per cinc la taxa d'alcohol permesa i dos més conduïen sense carnet i sota els efectes de l'alcohol i les drogues.