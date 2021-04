Dos morts en un incendi en els baixos d'un bloc de pisos a Cassà de la Selva

Dues persones han mort en un incendi en els baixos d'un bloc de pisos a Cassà de la Selva, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El foc s'ha originat cap a les 8.42 hores al número 51 del carrer del Raval, un edifici de planta baixa més quatre, i ha afectat parcialment un pis ubicat als baixos. Els Bombers hi han anat amb 10 dotacions. En l'edifici hi ha alguns pisos ocupats, segons ha pogut saber l'ACN. El foc ja està apagat i els veïns que havien sortit pel seu propi peu ja han pogut tornar als seus pisos. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès quatre intoxicats per inhalació de fum. Es desconeixen les causes de l'incendi, que ara s'hauran d'investigar.

Tres de les intoxicades han estat traslladades a l'Hospital Santa Caterina de Girona i la quarta ha estat donada d'alta al mateix lloc de l'incendi. El SEM ha enviat quatre unitats i els Mossos d'Esquadra tres de seguretat unitat i una d'investigació.

Els Bombers es troben ara fent la revisió de l'edifici en què hi ha hagut l'incendi i el del costat. Es desconeix l'origen de les flames, que ara s'haurà d'investigar.