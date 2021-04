Mor un home atropellat a la carretera N-IIa a Figueres

Un home ha mort atropellat a l'N-IIa a Figueres. Els Mossos de Trànsit que encara s'estan investigant, un turisme va atropellar un home que caminava per l'N-IIa i, a conseqüència d'això, aquest va morir.

L'accident de trànsit mortal es van produir cap a tres quarts d'onze de la nit a l'N-II antiga al punt quilomètric 8,5, a Figueres. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Guàrdia Urbana de Figueres. De moment, no se sap qui és la víctima, ja que no duia documentació a sobre en el moment del succés i els Mossos treballen per identificar l'home finat.

Amb aquesta víctima, són 22 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya-