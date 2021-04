Denuncien a Albons la conductora d'una furgoneta que transportava vuit passatgers sense tenir cap mena d'autorització

Els Mossos d'Esquadra han denunciat a Albons (Baix Empordà) la conductora d'una furgoneta que transportava vuit passatgers sense tenir cap mena d'autorització. Els agents de Trànsit va aturar la infractora durant un control rutinari que estaven fent al costat de la C-66. Eren cap a dos quarts de quatre de la tarda del 8 d'abril. Quan la patrulla va comprovar els papers de la furgoneta, van veure que la dona no tenia ni l'autorització de transport VTC (vehicle de lloguer amb conductor) ni tampoc el permís específic per portar passatgers. Per això, van denunciar la conductora per dues infraccions molt greus. En total, la multa a la qual s'enfronta ascendeix a uns 8.000 euros.

Els fets van tenir lloc dijous passat a primera hora de la tarda. Els Mossos de Trànsit havien muntat un control de transport de viatgers al quilòmetre 66 de la C-66, al terme municipal d'Albons. Amb això, la policia vol detectar possibles irregularitats i també combatre l'intrusisme al sector.

Cap a dos quarts de quatre, la patrulla va aturar una furgoneta que portava vuit passatgers. La conduïa una dona. Quan els agents van comprovar la documentació del vehicle, van veure que no portava ni l'autorització de transport VTC ni tampoc l'autorització específica per fer transport públic de viatges d'ús especial (amb reiteració d'itinerari, calendari horari).

La conductora, de fet, només tenia un contracte privat que havien signat una i altra part per fer el trajecte. A més, la targeta de transport VTC tampoc tenia vigència (ja que se n'estava tramitant un canvi de nom).

Davant d'això, els Mossos van denunciar la infractora per saltar-se la normativa de transport de viatgers per carretera. Segons informa la policia, les dues denúncies que se li van interposar per infraccions greus porten aparellada una multa de gairebé 8.000 euros.