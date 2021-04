El mort trobat en un pou de Capmany no presenta indicis de criminalitat

El cadàver d'un home localitzat aquest dimecres en un pou de Capmany no presenta signes de criminalitat o almenys això és el que es desprèn de la primera inspecció forense. Amb tot, però, haurà de ser l'autòpsia que s'està realitzant -que ahir encara no estava- a l'Institut de Medicina Legal i Forense que haurà d'aclarir les causes de la mort.

Per tant, totes les hipòtesis encara estan obertes i no es pot descartar res. Tot i el que comença a prendre força que hagi estat una mort accidental o que la persona hagués decidit treure's la vida. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Figueres es troben al capdavant del cas.

El que tampoc està encara aclarit és la identitat del difunt. Si bé no hi ha denúncies de desapareguts recents per la zona com que és una zona pròxima a la frontera també es podria tractar d'algun ciutadà estranger.

El paratge de la Verneda on es va localitzar aquest pou és una finca rústica, que segons fonts municipals, era propietat d'una parella francesa d'edat avançada.

Té l'accés tancat i es troba a tocar de Cantallops. A més del pou on es va localitzar el difunt hi ha una ?barraca on la parella havia estat vivint. El matrimoni, però, ja no viu a Capmany, ja que l'home va perdre la vida fa uns mesos i la vídua va decidir marxar de l'Alt Empordà i s'apunta que hauria tornat a França.

La descoberta del cadàver al pou la va realitzar un veí de la zona cap a les quatre de la tarda d'aquest dimecres i per poder-lo extreure va ser necessari activar les unitats de Subsol i Aquàtica dels Mossos. A partir d'aquí s'està a l'espera dels resultats de l'informe final de l'autòpsia.