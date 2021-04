Denuncien un bar de Figueres per no respectar l'horari de tancament i quatre clients que no duien mascareta

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat un bar del barri de l'Olivar Gran per no respectar l'horari de tancament i quatre clients. La policia ha denunciat els usuaris que hi havia a l'interior perquè no respectaven les distàncies de seguretat i no duien mascareta. Els fets han passat aquest dijous a la nit.