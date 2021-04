Detenen un home per conduir un vehicle d'alta gamma amb un permís falsificat

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir el dia 3 d'abril un home de 25 anys, de nacionalitat neerlandesa i resident a Alemanya, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle de motor sense haver obtingut mai el permís de conduir i per un delicte de falsificació de document públic.

Els fets van passar el mateix dia 3 a mitja tarda, quan els agents de trànsit van veure tres vehicles d'alta gamma que circulaven a alta velocitat pel carril esquerre de l'autopista AP-7, al punt quilomètric 63 en sentit sud, al seu pas pel terme municipal de Vilablareix.

Els mossos van aturar els tres turismes. Mentre feien les comprovacions van observar que el conductor d'un dels vehicles presentava un permís de conduir holandès que podria ser fals.

Els policies van fer la consulta amb el Grup de Recerca i Documentació de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona perquè comprovessin l'autenticitat del document i van determinar que es tractava d'un permís de conduir fals i que el conductor no havia obtingut mai el carnet de conduir ni cap llicència. Per aquest motiu l'home va quedar detingut i respecte el vehicle, es va fer una substitució de conductor per part d'un dels acompanyants.

El detingut va passar el dia 4 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.