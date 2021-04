Un acusat d'una agressió sexual demana perdó a la víctima en un procés de mediació i accepta 2 anys de presó

Un acusat d'una agressió sexual que va tenir lloc la matinada del 24 de juny del 2019 a Llafranc, Palafrugell ha demanat perdó a la víctima en un procés de mediació i ha abonat els 10.000 euros d'indemnització que demanava la fiscalia pel dany moral causat. El jove s'enfrontava inicialment a 9 anys de presó però la fiscalia, l'acusació particular i la defensa sol·liciten ara una pena de 2 anys perquè li apliquen una atenuant molt qualificada de reparació del dany i una atenuant d'embriaguesa perquè aquella nit havia consumit alcohol. Si l'Audiència de Girona ho acordat, el processat, que ha reconegut els fets, no haurà d'entrar a presó amb la condició de no delinquir durant 5 anys i fer un programa formatiu d'educació sexual.

El cas que aquest dimarts ha arribat a judici a l'Audiència de Girona va tenir lloc la matinada del 24 de juliol del 2019 a Llafranc. Segons ha reconegut el processat, estava mantenint relacions sexuals consentides amb la noia quan ell li va proposar continuar per via anal. La víctima s'hi va oposar i va ser aleshores quan l'acusat "la va assotar i la va subjectar amb força" per evitar que pogués desfer-se'n i la va violar. La fiscal i l'acusació particular demanaven inicialment 9 anys de presó per un delicte d'agressió sexual.

Abans del judici, l'acusat i la víctima han fet un procés de mediació, com a via de justícia restaurativa. Aquest procés estableix un canal de contacte entre el processat i la víctima amb l'objectiu de parlar sobre el dany sofert i reparar-lo. Ha estat aquí on el processat ha reconegut els fets i ha demanat perdó a la noia. "Les parts, lliure i voluntàriament, s'han sotmès a un procés de mediació, en el marc del qual l'acusat li ha demanat perdó", ha apuntat la fiscal.

A la sala de vistes de la secció tercera de l'Audiència de Girona, l'acusat ha reiterat les disculpes i ha tornat a admetre els fets. A més, ja ha consignat els 10.000 euros que la fiscalia demanava com a indemnització pel dany moral causat. També ha explicat que aquella nit, la de la revetlla de Sant Joan, havia consumit alcohol.

Per això, la fiscal, l'acusació particular i la defensa demanen ara 2 anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb una atenuant d'embriaguesa i una atenuant molt qualificada de reparació del dany. També sol—liciten 5 anys de llibertat vigilada i que el processat no es pugui apropar a menys de 100 metres de la víctima durant 5 anys.

L'advocada de la defensa, Maria Monguilod, ha demanat que se suspengui l'execució de la pena del processat, que no té antecedents. Així, no hauria d'entrar a presó amb la condició de no delinquir durant un termini de 5 anys i sotmetre's a un programa formatiu d'educació sexual.

La fiscal Luciana Remacha i l'advocat de l'acusació particular, Benet Salellas, no s'hi han oposat. "No només no ens hi oposem, sinó que instem que s'acordi la suspensió per petició expressa de la víctima", ha concretat Salellas que remarca que, a través de la mediació, la noia se sent "completament restaurada des d'uns perspectiva personal i moral".

"Volem posar en valor el procés de mediació i de justícia reparativa que s'ha dut a terme", ha afegit l'acusació particular que considera que la mesura penal alternativa de fer un curs d'educació sexual suposarà "culminar" aquest procés.

El judici ha quedat vist per a sentència.