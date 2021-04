Els Mossos denuncien penalment un home a Cabanes per circular amb un permís de conduir fals

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona han denunciat aquest dimecres, 31 de març, a la població de Cabanes, un home de 41 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir i per un delicte de falsificació de document públic.

El passat 13 de març agents del sector de trànsit de Borrassà, que feien un control policial a la localitat de Cabanes, van aturar el conductor d'un turisme. Quan els mossos li van demanar la corresponent documentació l'home els va mostrar un permís de conduir expedit pel Marroc. Els agents van tenir dubtes de la seva autenticitat, motiu pel qual van fer la consulta amb el Grup de Recerca i Documentació de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona per tal que en certifiqués la seva autenticitat.

Aquest 31 de març, els agents d'aquest grup van determinar que es tractava d'un permís de conduir fals i que el conductor no havia obtingut mai el carnet de conduir ni cap llicència. El conductor serà citat properament per declarar davant l'autoritat judicial competent.