Un veí de Siurana paga car portar bigues de ferro amb el tractor agrícola

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit van denunciar administrativament, aquest dilluns, a Siurana, un conductor per fer un transport especial amb un tractor agrícola enganxat a un remolc.



Els fets van passar durant la tarda del mateix dia a la carretera C-31, dins el terme municipal de Siurana. Una patrulla de trànsit va veure un tractor agrícola que circulava amb un remolc carregat d'unes peces de ferro, unes bigues, molt llargues.



Els mossos van aturar el tractor al voral de la via per tal de demanar-li el permís de conduir al conductor i tota la documentació dels vehicles.



Fetes les comprovacions els agents van denunciar el conductor del tractor, un veí de la població, en base al Reglament General de Circulació, per tenir la Inspecció Tècnica de Vehicles caducada al tractor i també al remolc, per la manca d'enllumenat reglamentari del remolc, per la manca de matrícula correcta del remolc i per l'evident mala estiba de la càrrega, atès que un tractor agrícola amb un remolc tant gran ha d'estar destinat al transport de bales de palla o productes d'agricultura, i no per aquest tipus de transport especial. La suma total de les infraccions ascendien a 1.000 euros.