Un veí de Sant Miquel queda detingut per desobeir una ordre d'allunyament

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts, 30 de març, un veí de Sant Miquel de Fluvià, de 44 anys, per haver desobeït una ordre d'allunyament. Els policies de l'Àrea Regional de Trànsit estaven fent un control de seguretat a la carretera C-31, a l'altura de Torroella de Fluvià, quan van interceptar el vehicle conduït per aquest home.

En identificar-lo, van comprovar que constava contra ell una ordre judicial d'allunyament i que l'estava desobeint perquè, precisament, al mateix cotxe viatjava la dona que l'havia denunciat. Per aquest motiu, va quedar detingut. Els agents van comprovar també que, tot i ser el conductor del vehicle, el veí de Sant Miquel no té permís de conduir. Sí que disposa de permís per circular amb ciclomotor, però el té retirat per acumulació de sancions, segons han informat fonts policials.