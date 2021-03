Mor un gos en l'incendi d'una caravana a Mollet de Peralada

Un gos ha mort durant l'incendi d'una caravana a Mollet de Peralada. El succés s'ha desencadenat cap a dos quarts de dotze del migdia, al carrer Despoblat.

Els Bombers han mobilitzat dues dotacions per sufocar les flames.Els efectius han comprovat que no hi hagués ningú a dins de la caravana que cremava. La sorpresa ha vingut quan hi han trobat un gos que havia perdut la vida. El seu propietari però no era dins del vehicle, que se sospita que s'utilitzava com a vivenda. A banda dels Bombers, a lloc també s'hi ha desplaçat el SEM.