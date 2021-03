Els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup especialitzat en robatoris a l'interior de camions estacionats a les àrees de servei

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat Operativa de Mobilitat de la Divisió de Transport van detenir el passat dimecres tres homes, de 28, 57 i 35 anys, veïns de Barcelona, i Badalona, com a presumptes autors de tres robatoris amb violència i intimidació, un delicte de furt i dos robatoris d'ús de vehicle.

Els detinguts formaven part d'un grup especialitzat en el robatori de la càrrega de camions estacionats a les àrees de servei de les autopistes, principalment l'AP-7, tot i que també van perpetrar robatoris a l'AP-2 i la C-25.

Els robatoris els realitzaven de nit, aprofitant el descans dels conductors i no dubtaven, si eren descoberts, en utilitzar la violència i amenaces per aconseguir sostreure la mercaderia.

Els investigadors van detectar que, malgrat les restriccions de mobilitat nocturna provocada per la pandèmia de la Covid-19, aquest grup es mostrava actiu des de finals de gener d'enguany, quan van cometre un robatori a un camió estacionat a l'Àrea de Servei del Penedès de l'autopista AP-7.

La investigació ha permès la identificació dels tres integrants d'aquest grup especialitzat, els quals tenien antecedents per fets similars, i la seva relació amb diversos robatoris comesos gener i febrer a altres vies d'alta capacitat, en els quals utilitzaven dues furgonetes que prèviament havien sostret.

El passat dimecres es va detenir a Badalona els tres integrants d'aquest grup. En l'operatiu es van recuperar les dues furgonetes sostretes que feien servir per carregar el material sostret, així com un turisme propietat d'un dels detinguts al qual també se l'investiga per simulació de delicte ja que va simular la seva sostracció.

També es va investigar dues persones més per formar part d'aquest grup criminal i la investigació continua oberta per si poden estar implicats en altres robatoris similars. Els materials sostrets en aquests il·lícits serien paqueteria variada, roba i calçat de marques reconegudes, càpsules de cafè, aparells de climatització, productes d'il·luminació i mascaretes sanitàries.

Els detinguts van passar dijous a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.