Detingut per robatoris on presumptament utilitzava substàncies somníferes

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sants-Montjuïc han detingut gràcies a l'avís d'un agent fora de servei de la Guàrdia Urbana un home de 46 anys i nacionalitat marroquina com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i lesions. L'agent fora de servei l'ha identificat en un carrer de l'Hospitalet de Llobregat i ràpidament ha alertat els mossos que s'han desplaçat fins el lloc dels fets. L'home s'ha acreditat amb documentació falsa i no ha col·laborat amb la policia, de manera que els agents l'han traslladat a dependències policials on ha quedat detingut després de comprovar que era el presumpte autor d'un robatori violent que va tenir lloc el passat 17 de març a Barcelona.

Aquell dia, l'ara detingut va sostreure els diners de la caixa enregistradora i la bossa de mà de la propietària d'un establiment de restauració al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. En el moment de pagar, aquesta persona va posar alguna substància a la beguda de la víctima provocant que aquesta quedés desorientada en pocs minuts. Aprofitant que es trobava amb les seves facultats físiques minvades el presumpte autor va aprofitar per cometre el robatori.

Gràcies a la denúncia interposada, els investigadors van poder visualitzar unes imatges de les càmeres de videovigilància del local on s'observava com efectivament el presumpte autor del robatori posava unes gotes a la consumició de la víctima, indisposant-la posteriorment, i cometent més tard el robatori.

Arran d'aquests fets, els Mossos van iniciar un investigació i van fer difusió via canals policials de les imatges del presumpte autor dels fets. Entre les gestions que es van dur a terme, també es va realitzar una anàlisi toxicològica del contingut de la consumició, de la qual a hores d'ara encara no es disposa del resultat.

En el moment de la detenció, quan els agents l'han escorcollat, li han localitzat documentació falsa i efectes personals de la víctima del robatori del passat dimecres 17 de mrç i sis pots d'un medicament amb efectes ansiolítics i sedants.

Hores d'ara els investigadors el relacionen amb tres fets més comesos a Barcelona (2), i Esplugues de Llobregat. En dos d'aquests casos, l'home actuava amb el mateix modus operandi: s'apropava a les víctimes i, en un moment de distracció, els posava alguna substància a la beguda que en poca estona els provoca un estat de desorientació i un fort malestar i mareig. Just en aquest moment, l'home aprofitava aquesta situació, per sostreure les pertinences de la víctima. En el tercer cas, hauria comès un furt. En tots els casos va actuar en un restaurant o bar.

Els investigadors estan fent gestions per tal d'aclarir si el detingut és també l'autor d'un robatori comès a València amb el mateix modus operandi.

La investigació continua oberta per tal d'esclarir la seva possible participació en més fets.