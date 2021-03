Vilatenim clama contra l'abocament de restes de conreu de marihuana

La presència reiterada de tota mena de brossa i deixalles en els camins i camps agrícoles de l'antic nucli de Vilatenim, annexionat a Figueres el 1975, ha generat el malestar dels veïns, especialment després de l'aparició de nombrosos sacs de plàstic negre amb restes de presumptes plantacions de marihuana. Els veïns demanen "més vigilància i més neteja" per part de l'Ajuntament figuerenc i deploren "que una zona agrícola històrica estigui tan deixada per culpa d'uns quants que no respecten res".

Els veïns estan units en un grup propi a les xarxes socials i comenten constantment les incidències que troben en els carrers i camins de l'antic poble. "D'escombraries, brossa i restes d'embolcalls de menjar ràpid, en trobem constantmet i creiem que fa falta alguna acció que ho aturi", opinen. També esperen que "l'Ajuntament actuï davant les evidències d'aquesta situació d'incivisme, ja que resoldre-la ens beneficiaria a tots".

Per a frenar els actes d'incivisme, l'Ajuntament va actualitzar recentment l'Ordenança que regula aquest tipus de situacions, amb els abocaments incontrolats a la via pública entre els fets més habituals a la capital empordanesa.