Set camions de Bombers intervenen en un foc en una casa abandonada de Figueres

Els trastos i la brossa acumulats a l'interior d'una casa abandonada de Figueres s'han encès en flames aquest dimarts, dia 23 de març, a última hora de la tarda. El fum ha alertat els veïns del carrer Met Miravitlles, que de seguida han avisat els serveis d'emergències. Els Bombers de la Generalitat hi han acudit, a 1/4 de 7 de la tarda, amb set camions dels parcs de Figueres, la Jonquera, Roses i Olot, i en un quart d'hora han aconseguit extingir l'incendi.

Un cop revisat l'interior de l'immoble, han pogut comprovar que no hi havia ningú. I també han valorat les cases del costat per veure si havien patit algun dany, però cap no ha resultat afectada. Els Bombers han han donat per acabat el servei a 2/4 de 8 del vespre.