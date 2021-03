Els Mossos detenen tres nois quan robaven en una casa de Roses a cops de pedra

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses han detingut, en només dos dies de diferència, cinc homes acusats d'haver comès un robatori en un domicili, tres d'ells, i un assalt amb ús de la força en una botiga de telefonia, els altres dos. Els dos casos han passat a la població de Roses.



El primer dels fets va tenir lloc la matinada del 21 de març quan, pels volts de dos quarts de cinc, agents d'aquesta comissaria van rebre l'avís de la Policia Local de Roses i de la Sala Regional de Comandament que en aquells instants s'estava produint un robatori amb força en una botiga de telefonia de l'Avinguda Jaume I de la població.



Mentre una patrulla s'adreçava a l'establiment, uns altres efectius es van situar a les vies de sortida de la població per tal de detectar moviments de vehicles. En pocs instants, els agents van detectar i aturar un turisme ocupat per dos homes que circulava en sentit Figueres, a l'alçada de la Gran Via Pau Casals.



Forat a l'aparador amb la tapa del clavagueram

Entre els peus del conductor i del copilot els mossos van localitzar sis telèfons mòbils encara amb l'alarma posada, així com uns guants de treball. L'altre indicatiu policial va verificar que l'aparador tenia un gran forat causat per l'impacte d'una tapa de clavegueram i que havien arrancat sis telèfons mòbils del taulell amb la seva fixació i alarma. Els mossos els van detenir per la seva presumpta autoria. Els dos homes, de 18 i 33 anys, són veïns de Badalona.



Cops de pedra al pany d'una porta

L'endemà a la tarda, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana d'aquesta comissaria van rebre l'avís d'adreçar-se a una casa del carrer Punta del mig de la població, ja que un testimoni alertava que tres nois havien entrat dins una casa.



Quan els mossos van arribar a la finca van escoltar uns forts sorolls que provenien de darrera la casa. En apropar-s'hi van trobar tres joves que donaven cops de pedra al pany d'una porta, i com dues portes més d'accés a l'habitatge estaven forçades. Els mossos els van localitzar dues pedres, dos tornavisos, un ganivet, tenalles, tisores i una bossa plena de roba. Els detinguts tenen 18, 20 i 24 anys, i són veïns de Roses



Els detinguts, dos d'ells amb antecedents, han passat els dies 22 i 23 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual n'ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.