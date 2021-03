Moren dos animals en un incendi en una masia de Lladó

Dos animals van morir i va cremar part de l'interior d'una masia de Lladó on es va produir un incendi la tarda de diumenge. El foc va afectar el menjador i el fum va afectar altres zones de l'habitatge i va causar la mort d'un gat i un gos.

Els Bombers van rebre l'avís a les 16.58 d'un incendi en una masia al terme de Lladó.

A la zona s'hi van desplaçar cinc dotacions del parc de Bombers de Figueres.

El foc s'hauria inciat quan a causa d'una estufa les flames van encendre els coixins d'un sofà proper del menjador.

En arribar els Bombers, van trobar que ja no hi havia flama però s'havia generat molt de fum i hi havia diversos punts calents.

El foc va afectar un menjador cuina d'uns 49 metres quadrats, d'on es van cremar els mobles. La sala estava molt afectada pel fum i també tres habitacions.

Els dos animals que es trobaven a l'interior van morir a conseqüència del fum.

Els Bombers van apagar els punts calents i van ventilar la masia.