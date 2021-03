Incendi a Castelló d'Empúries per la crema de canyes i restes vegetals

Diumenge, 21 de març, a les 10:30 del matí s'ha donat l'avís d'un incendi a la zona del rec del Molí a Castelló d'Empúries. El foc s'ha produit a causa de la crema de canyes i restes vegetals que s'han fet en mig d'un dels camps de la zona.

Un total de 5 bombers, de Roses, Llança i l'Escala, s'han traslladat al lloc dels fets per extingir el foc i evitar-ne la seva propagació. De seguida s'ha pogut controlar el foc i no hi ha hagut ferits ni altres danys. Per tant, no hi han actuat altres serveis d'emergència.

Des de Bombers de la Generalitat es recomana que, pel risc de fortes ventades, es vagi més amb compte a l'hora de fer cremes o activitats que impliquin l'ús de foc.