La policia espanyola desmantella una organització internacional que traficava amb marihuana des de Lloret de Mar

El Cos Nacional de Policia (CNP) ha desmantellat una organització internacional que traficava amb marihuana des de Lloret de Mar (Selva). Hi ha deu detinguts, dels quals nou han entrat a presó, i els agents han desmantellat una plantació en una casa de la urbanització Serra Brava. En aquest habitatge, la policia hi ha intervingut 13 quilos de cabdells llestos per distribuir-se, 42.000 euros en efectiu i també ha comissat una arma de foc. L'operatiu culmina una investigació que es va iniciar ara fa cinc mesos, després que diversos ciutadans alertessin la policia i els posessin sobre la pista de l'existència d'aquest grup. La xarxa cultivava la marihuana a Lloret de Mar i, des d'aquí, la preparava perquè es distribuís a França.

Segons informa el CNP, l'organització internacional cultivava ella mateixa la marihuana que després enviava cap a França. La policia va començar a seguir la pista d'aquest grup el mes de novembre passat, després de rebre diverses trucades i avisos de ciutadans alertant-los que en dues cases de la urbanització Serra Brava hi hauria plantacions vinculades amb el narcotràfic.

L'operatiu per escapçar el grup es va precipitar després que els agents detinguessin deu persones 'in fraganti'. Alguns d'ells estaven fent una transacció de diners, mentre els altres estaven carregant bosses plenes de cabdells de marihuana als seus vehicles.

Arran d'aquestes detencions, els investigadors de la brigada de Policia Judicial de Girona, juntament amb agents del CNP de la comissaria de Lloret, van fer una entrada i escorcoll a dins d'un dels habitatges. Hi van trobar una plantació de marihuana, 13,06 quilos de cabdells preparats per ser distribuïts, 42.000 euros en efectiu i una arma de foc.

Segons informa la policia espanyola, el grup havia distribuït la plantació en diferents estances de la casa (en funció de quin fos l'estadi de creixement de la marihuana). A més, en aquesta habitatge de la urbanització Serra Brava la xarxa també s'encarregava de preparar la droga per a la seva distribució.

A més, l'organització havia punxat la llum de l'habitatge i agafava l'electricitat directament de l'estesa general. Dels deu detinguts, el jutjat n'ha enviat nou a presó.

El CNP informa que, comptant aquest de Lloret de Mar, el cos ja ha desmantellat sis cultius de marihuana a les comarques gironines en tan sols un mes.