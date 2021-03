Troben més de 12 kg de marihuana en una maleta dins d'un autobús a la Jonquera

La Guardia Civil ha trobat més de 12 kg de marihuana amagats en dues maletes que anaven en autobús durant un control a la Jonquera. El primer dels controls es va fer la matinada del 7 de març, quan la benemèrita va aturar un autobús que circulava per l'AP-7 en direcció a França. Durant la inspecció, es van trobar una maleta sense identificar i a dins hi havia 6,47 kg de marihuana. L'endemà, en el mateix control, es van trobar una maleta en un autobús on hi havia 6,34 kg de marihuana. En aquest cas, sí que en van trobar el propietari, un home de 61 anys que vivia a Mataró i que va quedar detingut. La Guardia Civil calcula que l'home transportava la droga a París i Gènova.

L'home és nacionalitat gambiana i se'l considera autor d'un delicte contra la salut pública per l'intent de tràfic de drogues. El detingut ja ha passat a disposició judicial.