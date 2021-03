Una persona resulta ferida lleument en un xoc entre dos cotxes a Figueres

En l'accident, hi ha hagut dos vehicles implicats, que han col·lidit.

En l'accident, hi ha hagut dos vehicles implicats, que han col·lidit. JORDI CALLOL

Una persona ha resultat ferida lleument en un accident de trànsit que ha passat aquest dilluns, 15 de març, pels volts de 3/4 de 7 de la tarda. En el sinistre, s'han vist implicats dos turismes, que han col·lidit. Els Bombers de la Generalitat, que han acudit fins al lloc de l'accident amb dues dotacions, han hagut d'intervenir per alliberar la persona ferida, que havia quedat atrapada dins del cotxe. Un cop evacuada, per excarceració, ha estat traslladada per una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Figueres.

El xoc entre els dos vehicles s'ha produït a l'encreuament entre el carrer Josep Masdevall i Via Emporitana. Mentre els serveis d'emergència han treballat per atendre el ferit i els bombers netejaven la via, la Guàrdia Urbana de Figueres ha tallat la circulació del trànsit a les dues vies.