Detingut a Ordis per conduir sota els efectes de l'alcohol de manera temerària i sense carnet

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 13 de març un home de 41 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Feliu de Buixalleu, per una ordre del Jutjat Penal de Figueres per un delicte contra la seguretat viària. A més l'home va quedar investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol, per conducció temerària, i per conduir amb un permís sense vigència per pèrdua de punts.

Els fets van passar el mateix dia 13 en un control per restriccions de mobilitat que dues patrulles de trànsit havien establert al quilòmetre 264,5 de la Carretera C-26, dins del terme municipal d'Ordis.

Pels volts de les sis de la tarda els mossos van donar indicacions d'aturada al conductor d'un turisme, però aquest va fer cas omís dels agents i va fugir en direcció Vilafant conduint de manera temerària. Ràpidament els agents van seguir-lo i el van interceptar el vehicle a la carretera GIP-5129 al punt quilomètric 0,5 al terme de Vilafant. El conductor va baixar del vehicle i va entrar a l'interior d'un domicili, als pocs segons els propietaris d'aquest immoble el van fer fora perquè no el coneixien de res.

Quan els mossos van identificar el conductor van detectar que presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. En fer-li la prova va donar un resultat positiu de 0.47 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. També van constatar que l'home no disposava del permís per conduir vigent atès que li havien retirat per manca de punts.

Durant la identificació es va comprovar que el conductor tenia vigent una ordre de detenció emesa pel Jutjat Penal Figueres.

El detingut, amb nombrosos antecedents, va passar el dia 14 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.