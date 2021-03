La policia alerta d'una estafa que et pot deixar el compte corrent a zero

La Policia Nacional i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) han alertat d'intents de frau a inversors a través de la suplantació del número de telèfon, de dominis d'Internet i del correu electrònic d'aquesta institució. Segons ha informat la Policia Nacional, a les trucades telefòniques que es fan en nom de la CNMV se sol·liciten dades personals o bancàries amb el pretext que fan falta per dur a terme una gestió oficial, com per exemple, controlar si s'han sofert pèrdues en alguna inversió econòmica feta.

La finalitat real dels presumptes estafadors és, però, accedir als comptes bancaris de l'inversor, a les seves claus personals i apropiar-se il·legalment dels seus fons econòmics a través d'aquestes trucades telefòniques. Per això, la CNMV ha alertat que aquest organisme no demana aquest tipus d'informació a inversors per telèfon ni a través de qualsevol altre mitjà de comunicació.

En aquest sentit, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha obert una investigació per aquests intents d'estafa en virtut del conveni de col·laboració annex per lluitar contra el frau financer.

Així mateix, la CNMV emprendrà accions legals per impedir i limitar aquestes pràctiques, ja que aquesta modalitat d'intent de frau s'uneix a altres fórmules de 'phishing' o de frau, que ja van ser detectades anteriorment.

Entre aquests mètodes fraudulents hi ha l'enviament de comunicacions a inversors a través de correu electrònic amb dominis similars a (@ cnmv.es) i l'enviament de contractes d'empreses fraudulentes amb el logotip de la CMNV per aconseguir la signatura dels inversors.

Per això, la Policia Nacional i la CMNV han recomanat que es verifiqui la procedència de les comunicacions que es rebin de la Comissió Nacional del Mercat de Valors: verificar el correu electrònic, desconfiar de contractes o documents sense el logotip de la CNMV i recordar que la CNMV no convida a fer una inversió ni cobra per fer-ne.