Tres kosovars detinguts per robar en dos vehicles a l'AP-7 a les comarques gironines

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 30, 36 i 40 anys de nacionalitat kosovar i amb domicili desconegut per dos delictes de furt a l'AP-7 a les comarques gironines. Els homes distreien als conductors de turismes enmig de la carretera, mentre un d'ells entrava al cotxe per robar tots els objectes que tenien. A més, un dels homes també se l'acusa de dos delictes contra la seguretat viària perquè conduïa sense carnet i de forma temerària. A més, en el moment de la detenció va lesionar un dels agents i per tant suma un delicte de resistència als agents de l'autoritat. Els tres homes, que tenien antecedents, ja estan en llibertat amb càrrecs.

Els fets van tenir lloc el 7 de març, quan a tres quarts de dotze del migdia els Mossos van veure un vehicle aturat al voral en el punt quilomètric 79 de l'AP-7. El cotxe es va aturar per demanar què passava i els ocupants van denunciar que eren víctimes d'un furt al descuit. Un segon vehicle els havia fet aturar i mentre un home parlava amb el conductor, una segona persona li va robar un portàtil, diners que hi havia dins del cotxe i unes bosses.

Tres hores més tard, es va rebre l'avís d'un segon furt que s'havia comés a l'AP-7 a l'alçada d'Hostalric (Selva) i que coincidia amb el mateix 'modus operandi' que el primer. Els agents van demanar una descripció del vehicle dels lladres i van començar a buscar-lo per l'autopista.

Una de les patrulles el va veure passar a gran velocitat i va alertar a les dotacions que hi havia entre les sortides 7 i 8 per interceptar-lo. Els lladres, en veure el cotxe dels Mossos, va començar a fer ziga-zagues entre altres vehicles que hi havia enmig de l'autopista per esquivar-los. Els Mossos van fer indicacions perquè s'aturessin, però els tres homes no els van fer cas i va començar una breu persecució policial.

Finalment, els Mossos van creuar un vehicle per interceptar els lladres i el cotxe va impactar contra ells. Quan es va aturar, els quatre ocupants van fugir corrents per camps de conreu i els agents en van detenir tres d'ells.

El conductor del turisme es va resistir a la detenció i va provocar lesions lleus a un dels agents dels Mossos d'Esquadra. A més, no tenia carnet de conduir. La investigació no es dona per tancada i els Mossos estan intentar localitzar i detenir el quart ocupant del turisme.