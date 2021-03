La Guàrdia Urbana de Figueres deté un home després d'enxampar-lo venent droga al carrer

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home de 27 anys a qui va enxampar al mig del carrer venent droga a un client. Els fets van passar aquest divendres, 5 de març, cap a la una del migdia a la Plaça Alcalá la Reala de la capital de l'Alt Empordà.

Una patrulla que estava fent funcions de vigilància va veure com l'arrestat estava venent substàncies estupefaents a un client. Aleshores els agents van adreçar-s'hi per comprovar què estava passant. Durant el registre posterior els policies van trobar també 1.060 euros a l'home en bitllets fraccionats. Davant de les evidències, els agents van decidir arrestar-lo per un delicte contra la salut pública.