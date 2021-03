Maltractament animal: denuncien una botiga amb cadells malalts i 18 gossos morts

Una inspecció a la botiga de cadells 'Ladridos', a Barcelona, ha detectat i denunciat "importants" incompliments en trobar animals malalts a la venda i 18 cadàvers al bagul congelador que no figuraven com a morts en el llibre de registre de l'establiment.

Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, el Departament de Gestió i Protecció dels Animals, juntament amb la Guàrdia Urbana, han inspeccionat la botiga de cadells 'Ladridos', al districte de Nou Barris, per verificar les denúncies rebudes sobre presumpte tràfic irregular d'animals.

L'entrada dels inspectors a l'establiment ha revelat un total de 30 cadells de gos, dels quals 15 eren a la zona de venda, 12 a la zona de quarantena i 2 hospitalitzats, i han detectat coronavirus caní a tres en els boxes dels cadells a la venda, que s'han retirat de la venda.

Arran de les denúncies rebudes per part de particulars que han comprat cadells malalts, la inspecció ha tingut com a objectiu garantir que es compleixi tant la normativa d'instal·lacions com els requeriments de salut dels cadells a la venda.

Algunes de les normatives que l'equip d'inspecció ha tingut en compte són la prohibició de vendre cadells de menys de 8 setmanes, que no poden estar més de 3 setmanes a la botiga, l'obligació de vacunació i que, si estan malalts, se'ls ha de donar l'atenció veterinària que la seva condició requereix.

La Guàrdia Urbana ha obert diligències davant el fet que la veterinària veneçolana contractada per la botiga no té el títol professional convalidat a Espanya i no està col·legiada, per la qual cosa no podia exercir la pràctica veterinària ni implantar els microxips identificatius als animals.

A més, al bagul congelador de l'establiment han localitzat 18 cadàvers de cadells de gos no registrats en dues bosses, una de les quals tenia passaports dels animals perquè fossin cremats en la incineració, i la Guàrdia Urbana ha intervingut els passaports, que seran investigats.

Els inspectors han decidit intervenir dos dels cadàvers, als quals es durà a terme una necròpsia per determinar la causa de la mort, i han traslladat un cadell hospitalitzat a un hospital oficial.

La tercera tinent d'alcalde d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana, Laia Bonet, ha subratllat que "els incompliments de l'Ordenança ens porten a iniciar el procés sancionador i derivar l'expedient al servei de llicències de Nou Barris per cessar l'activitat".

"Volem donar un missatge molt clar que a Barcelona perseguim tots els incompliments de l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'Animals, sent molt contundents i clars en la seva aplicació, sabent que és una normativa molt valenta en la defensa del benestar animal", ha afegit Bonet.

L'Ajuntament de Barcelona ha previst fer un seguiment d'aquesta botiga i donar curs a les diligències i els informes que es deriven d'aquesta inspecció, i també ha organitzat noves inspeccions amb la finalitat de fer noves comprovacions.