L'home trobat mort a Cabanelles va rebre una pallissa, segons l'autòpsia

L'autòpsia que els forenses han començat a fer aquest dilluns a l'home trobat mort en una rasa al voral de la carretera GIP-5237 a Cabanelles (Alt Empordà) apunta que va rebre una pallissa i que li van assestar diverses ganivetades al coll. Segons fonts properes a la investigació, l'examen preliminar a la víctima indica que la mort va ser violenta i intencionada. Un ciclista va localitzar el cos de l'home a la carretera que mena cap al santuari de la Mare de Déu del Mont diumenge cap a tres quarts de dotze del migdia. L'home, d'entre 25 i 35 anys, anava indocumentat i no hi havia cap denúncia de desaparició. Segons les mateixes fonts, encara no l'han pogut identificar. El cas està sota secret de sumari.

L'examen preliminar que els forenses han fet a l'home trobat mort diumenge en una rasa al voral de la carretera GIP-5237 apunta que va ser una mort violenta. A l'espera de l'ampliació de l'autòpsia, els forenses indiquen que tant les lesions que tenia al braç esquerre i al cap com les ferides d'arma blanca que tenia al coll van ser intencionades.

Un ciclista va trobar la víctima diumenge a la carretera que va al santuari de la Mare de Déu del Mont. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les 11.40. Fins al lloc, s'hi van desplaçar efectius de Trànsit dels Mossos perquè en un primer moment se sospitava que podia haver estat víctima d'un atropellament.

Un cop allà, però, van comprovar que l'home tenia ferides que podien apuntar a un homicidi. El grup d'homicidis de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona es va fer càrrec del cas i el jutjat d'instrucció 7 de Figueres va decretar el secret de sumari. A primera hora de la tarda, i un cop fet l'aixecament de cadàver, la funerària va traslladar l'home a l'institut de Medicina Legal de Girona, on aquest dilluns li han començat a fer l'autòpsia.

Segons fonts consultades per l'ACN, el primer examen forense apunta a una mort criminal. La hipòtesi que pren més força en aquest punt de la investigació és que l'home rebés una pallissa i que li assestessin diverses ganivetades a la zona del coll, algunes de les quals profundes, amb una arma blanca. La causa de la mort, però, encara no s'ha pogut determinar a l'espera de l'ampliació de l'autòpsia, segons les mateixes fonts.

L'home, que tindria entre 25 i 35 anys i podria ser d'origen nord-africà, no anava documentat. Tampoc li van trobar cap objecte al damunt que pogués servir per esbrinar-ne la identitat i no consta cap denúncia de desaparició d'algú de les seves característiques. Anava vestit amb una granota de feina de color fosc.

La investigació, ara, se centra en identificar la víctima per poder reconstruir les darreres hores de vida i intentar esbrinar què va passar. En paral·lel, els investigadors també han pentinat els masos de la zona a la recerca de possibles testimonis i analitzaran les càmeres de videovigilància que hi pugui haver –sobretot a enllaços de carretera propers- per intentar localitzar algun sospitós