Catorze persones detingudes en un nou episodi de protestes a Barcelona

Catorze persones han estat detingudes per diversos actes vandàlics aquest dissabte a Barcelona en una nova nit de protestes. Tres d'ells estan relacionats en el robatori amb força en un quiosc del carrer Bruc 131, i han estat detinguts per la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els deu detinguts restants han estat efectuat per Mossos d'Esquadra i estan relacionats amb els episodis violents i desordres públics que s'han produït aquest vespre al centre de la ciutat. Almenys un d'ells està relacionat amb la crema de la furgoneta de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

El què ha començat com una manifestació pacífica per demanar la llibertat de Pablo Hasel, l'amnistia, l'autodeterminació i drets socials, ha acabat amb un seguit d'aldarulls protagonitzats per diferents grups de persones que han destrossat seus bancàries i han saquejat comerços. També han fet llançaments contra la policia.

Paral·lelament, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de cinc ferits, tots ells de caràcter lleu. Quatre de les assistències s'han fet a la ciutat de Barcelona, amb un trasllat menys greu i 3 de lleus, a qui s'ha donat alta voluntària. Una cinquena assistència s'ha fet a Lleida, on s'ha traslladat a la persona en qüestió a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. El SEM ha especificat, però, que en aquest darrer cas no estava relacionat amb els aldarulls. A la resta de ciutats on s'estaven celebrant manifestacions similars – Girona, Tarragona o Vic – no s'ha requerit la intervenció del SEM.