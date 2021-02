Detinguts tres joves a l'Escala per destrossar i robar a una casa que ocupaven

Els Mossos d'Esquadra van detenir el19 de febrer, amb la col·laboració de la Policia Local del municipi, tres joves de 18 i 20 anys, de nacionalitat espanyola i marroquina, amb domicilis desconeguts, com a presumptes autors d'un delicte de danys, un delicte de furt i un delicte de robatori amb força a interior de domicili.

El passat 19 de febrer, pels volts de les tres de la tarda, els mossos van tenir coneixement que en una casa de segona residència situada al carrer Barcelona de l'Escala, hi havia tres joves que l'havien ocupat i havien causat nombrosos danys i furtat diversos objectes. El propietari ja havia presentat denúncia d'ocupació davant els mossos i es va trobar amb la casa destrossada.

Quan els mossos van arribar al lloc van constatar els desperfectes a la porta d'entrada, a les reixes, bombins i als objectes mobiliaris. Segons les primeres estimacions, les reparacions podrien superar els 3.000 euros. Tanmateix havien sostret diversos electrodomèstics, mobles, bicicletes, quadres, ventiladors i altres objectes.

Dins l'habitatge es van localitzar multitud d'objectes que no pertanyien al propietari de la casa, de manera que els agents van fer comprovacions amb els titulars de les finques adjacents. Una de les cases veïnes presentava forçament a la reixa i al bombí de la porta principal, així com a la porta d'un traster exterior. Els tres joves havien saquejat tots els objectes de la casa: bicicletes, eines, electrodomèstics, roba de la llar i roba de vestir, mobles, quadres, etc.

La majoria dels objectes localitzats a la casa ocupada van ser retornats al seu legítim propietari.

Davant tots aquests fets els mossos van detenir els tres joves que es trobaven al lloc com a presumptes autors dels delictes a dalt referenciats.

Tanmateix dins la casa els mossos van localitzar molts altres objectes de valor que van relacionar amb un robatori perpetrat a mitjans del mes de desembre de 2020 dins una casa de colònies de la població de Torroella de Montgrí.

En aquest cas, els lladres van saltar un mur d'uns tres metres per forçar una desena de portes, finestres i armaris dels diferents accessos. De dins van sostreure un telescopi valorat en uns 800 euros, una seixantena de neoprens, arcs de tir i fletxes, bicicletes, motxilles i nombrós material i roba d'escalada.

La investigació continua oberta per part d'efectius de la comissaria de la Bisbal d'Empordà que no descarten que puguin ser els presumptes autors d'altres fets delictius.

Els detinguts, que no tenien antecedents, va passar el dia 20 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.