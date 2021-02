A Figueres, els robatoris amb violència i intimidació han baixat un 40% el 2020

Els delictes han baixat un 23% a comarques gironines durant el 2020. Segons l'estadística del Ministeri de l'Interior, l'any passat la demarcació en va registrar 34.769 (una xifra molt per sota dels 45.249 del 2019). El motiu d'aquesta davallada no és cap altre que la pandèmia. Perquè primer el confinament, i després les restriccions –aquí, sobretot el toc de queda- s'han traduït en menys mobilitat i gent al carrer. I això també vol dir menys delictes. Per tipologies, les que tenen un descens més accentuat –aquí, se supera el 30%- són els robatoris, furts i lesions. També hi ha hagut menys delictes sexuals (230 davant 310 del 2019). Per municipis, a Lloret és on els delictes cauen més, però per contra, a Olot es mantenen quasi invariables.

El balanç de criminalitat del 2020 que ha fet públic el Ministeri de l'Interior recull dades de tots els cossos policials (Mossos d'Esquadra, policies locals, policia espanyola i Guàrdia Civil). L'estadística trenca la tendència a l'alça que es registrava en anys anteriors i evidencia de quina manera la pandèmia ha fet davallar aquestes xifres negres.

El balanç de criminalitat recull dades de Figueres, entre altres localitats gironines. En el cas de la capital de l'Alt Empordà, el descens va ser del 18,8% (de 2.951 a 2.397). Aquí és significativa la davallada del 40% en els robatoris amb violència i intimidació (de 98 a 58) i del 27% en el cas del robatoris a domicilis. Però, per contra, Figueres va registrar més delictes sexuals durant el 2020 (de catorze es va passar a divuit, dels quals tres van ser violacions).

Durant el 2020, arreu de la demarcació es van registrar 34.769 delictes. Són fins a un 23% menys que al 2019 (quan va haver-n'hi 45.249). La causa d'aquest descens no és cap altra que l'estat d'alarma, el confinament i les restriccions posteriors per intentar frenar la corba de contagis. La reducció de la mobilitat, el toc de queda nocturn, l'obligació de tancar comerços, el tancament de fronteres... Tot això suma. I en aquest cas, la covid-19 provoca que la delinqüència hagi anat a la baixa.



Set crims

El balanç també recull com, al llarg de l'any passat, a la demarcació hi va haver set crims. Aquí s'hi troben, per exemple, el de la infermera de la Clínica Girona a qui van matar a casa seva o les dues dones mortes a mans de les seves parelles a l'Escala i Lloret de Mar.

L'estadística del Ministeri de l'Interior també revela que, durant el 2020, els únics delictes que han anat a l'alça a la demarcació de Girona són les temptatives d'homicidi o assassinat. S'ha passat de quinze a setze. Per últim, els casos de tràfic de drogues –aquí, s'hi inclouen les plantacions de marihuana- també han baixat, tot i que molt per sota de la mitjana. Se n'han registrat 389, un 10,4% menys que al 2019 (quan van ser-ne 434).