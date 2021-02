La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia un bar i als seus clients per no respectar les restriccions de la Covid 19

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat un bar del centre de la ciutat i als seus clients. A les nou del vespre estava obert al públic i a l'interior hi havia vuit persones consumint begudes, fumant i sense respectar la distància de seguretat per la Covid 19.



Les autoritats han anunciat dels fets via Twitter.





Ahir a les 21:15h al centre, es denuncia un bar - també als seus clients- per estar obert al public amb vuit persones a l'interior consumint begudes, fumant i sense respectar la distancia interpersonal. — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) February 20, 2021