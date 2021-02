Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres han obert una investigació per a esclarir l'incendi de dos vehicles que estaven estacionats a la perllongació del carrer Mestre Falla de la capital empordanesa. Els fets van passar la nit de dimecres a dijous a l'aparcament sobre el llit de la riera Galligans, on se celebra el mercat setmanal de la roba quan no hi ha restriccions per la pandèmia. Els cotxes, dos turismes, van quedar calcinats.