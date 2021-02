Un jutjat ordena a l'Ajuntament de Cantallops que tanqui una granja per falta de titulació

El jutjat contenciós administratiu 1 de Girona ha condemnat l'Ajuntament de Cantallops a incoar un expedient de clausura de la granja Noguers per "falta de titulació habilitant" i a iniciar un expedient sancionador per "depurar les responsabilitat" derivades del funcionament "irregular" de l'explotació. La sentència també ordena incoar un expedient de per declarar caducada la llicència ambiental per falta de control inicial favorable i diversos incompliments. El jutjat ha estimat en part el recurs interposat per un particular i la IAEDEN en contra del decret d'alcaldia que desestimava les peticions de tancament de l'activitat per incomplir els requisits de la llicència ambiental, que no es renovés i es prenguessin mesures.

La sentència es fa seus els raonaments de la que va dictar el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) l'any 2020 arran d'una demanda del mateix veí i que va anul·lar el control ambiental del 2016 perquè incomplia diversos requisits. En aquest sentit, la sentència del contenciós remarca que, tal i com recull el dictamen pericial, les instal·lacions incompleixen "no un nombre petit de requisits aplicables i que s'entenen com a greus". Entre ells, l'absència de capacitat d'emmagatzematge de purins i la falta de condicions adequades a la nau nord.

En relació a la llicència, l'Ajuntament va al·legar que se li va concedir llicència ambiental per a la instal·lació d'una granja el setembre del 1971, que va quedar inscrita al Registre d'Instal·lacions Porcines i que se li va atorgar una llicència ambiental d'adequació l'any 2008. L'any 2015, però, l'explotació va demanar una llicència d'obres i una modificació parcial de l'activitat per fer millores i ampliació de les instal—lacions. El consistori va al·legar que comptava amb un informe de control ambiental favorable i es va tramitar la llicència d'ampliació. En aquest sentit, va al·legar també que com que no es tractava d'una granja de nova creació, no li eren d'aplicació els requisits de distàncies establerts per llei.

A més, el consistori adduïa que no li era d'aplicació la Llei 20/2009 perquè la llicència se li va concedir amb anterioritat però la magistrada no comparteix aquest criteri i, per contra, considera que "davant de la falta de presentació de controls favorables, la demandada estava obligada a incoar un expedient de caducitat de la llicència", fixat per l'article 61 de la llei.

Per tot plegat, conclou que l'Ajuntament, "davant de la falta de control inicial i d'acreditació del compliment de les condicions imposades", hauria d'haver incoat un expedient de caducitat de la llicència i que, "tenint en compte que no pot considerar-se per aportat l'informe de control ambiental en sentit favorable, la conseqüència és la condemna de la demandada a incoar expedient de caducitat".

A més, insta a iniciar-ne un de sancionador per depurar responsabilitats i remarca que, "donada la inexistència de control favorable, s'ha de condemnar a la demandada a incoar el procediment per clausurar l'activitat per falta de titulació habilitant" en el termini d'un mes.



La IAEDEN demana a Cantallops que "compleixi"

Des de la IAEDEN celebren la sentència i apel·len a la "coherència" de l'Ajuntament de Cantallops. "Demanem que es compleixi immediatament", asseguren en un comunicat. En aquest sentit, detallen que la granja preveia una ampliació passant de 720 a 1.222 porcs d'engreix en base a un projecte que "no s'ajustava a la realitat". "També volem destacar que, el març de 2020, Cantallops va ser declarada zona vulnerable per contaminació de nitrats. Aquest és el principal problema de molts aqüífers empordanesos i volem reiterar el crit d'alerta", insisteixen. Amb tot, reclamen una moratòria per a les ampliacions i construccions de noves granges de porcs.