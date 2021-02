Els cinc detinguts a Girona pels aldarulls durant la segona nit de mobilitzacions proHasel surten en llibertat

El jutjat d'instrucció 2 de Girona ha deixat en llibertat provisional els cinc detinguts pels aldarulls de dimecres dimecres durant la segona nit de mobilitzacions contra l'empresonament de Pablo Hasel. La causa està oberta per delictes de desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, lesions lleus o danys, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els arrestats, quatre nois i una noia, han passat a disposició judicial aquest dijous. Segons fonts de la defensa, la fiscalia havia sol·licitat presó preventiva per a tres dels detinguts però la magistrada ho ha desestimat. Per a tres, ha acordat compareixences periòdiques. A les portes dels jutjats hi ha hagut una concentració de suport als arrestats.

Els aldarulls a la ciutat durant al segona nit de mobilitzacions contra l'empresonament del raper Pablo Hasel es va saldar amb cinc detinguts. Els arrestats han passat aquest dijous a disposició de jutjat d'instrucció 2 de Girona, que casualment és el mateix que va instruir les diligències pels disturbis durant les manifestacions contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes.

Dos dels arrestats han sortit en llibertat sense haver de fer compareixença perquè la fiscalia no demanava presó preventiva. Sí que ho feia per als altres tres. Segons el TSJC, un cop realitzada la vista, la magistrada ha acordat la llibertat provisional però amb l'obligació comparèixer periòdicament al jutjat.

La causa està oberta per delictes de desordres públics, resistència o atemptat a agents de l'autoritat, lesions lleus i danys, entre altres, informa el TSJC.

Al llarg del dia, s'han convocat concentracions de suport als arrestats. A les nou del matí, davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat però poca estona després s'ha traslladat als Jutjats de Girona, quan els detinguts ja estaven a l'edifici per passar a disposició judicial.