Vuit detinguts per robar un diamant milionari a Barcelona

La policia ha desarticulat a França un grup dedicat a cometre estafes pel mètode «Rip Deal», que consisteix a fingir solvència econòmica, en una investigació que es va iniciar pel robatori d'un diamant a Barcelona, en el qual els suposats lladres van fer el canvi aprofitant una distracció.

Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la policia judicial francesa ha permès detenir vuit presumptes membres de la banda en tres operacions dutes a terme a la localitat francesa de Brondy.

La recerca es va iniciar després de la substracció d'un diamant valorat en 7 i 15 milions d'euros el 2 de gener del 2020 a Barcelona, per part de tres suposats membres de la banda. Els suposats estafadors van fingir estar interessats a comprar el diamant i, durant l'operació, van dur a terme una maniobra de distracció per canviar la caixa que contenia la pedra per una altra de buida.