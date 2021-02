Hasél es tanca a la Universitat de Lleida: «Hauran de rebentar-la»

El raper Pablo Hasél es va tancar ahir juntament amb un grup d'estudiants que li donen recolzament a l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida, a la cèntrica plaça de Víctor Siurana. Protesten contra l'ordre de presó contra el músic i han anunciat mitjançant Twitter que s'hi estaran fins que la policia els vagi a desallotjar. «Hauran de rebentar-la per detenir-me i empresonar-me», va piular el músic a les xarxes socials.

Hasél, condemnat a 2 anys i 9 mesos arran de dos sentències de l'Audiència espanyola per enaltiment del terrorisme, va justificar la tancada al rectorat a la Universitat de Lleida per evitar posar «fàcil» a la policia la seva detenció perquè ingressi a presó. El termini per entrar a un centre penitenciari va vèncer divendres passat.

«Es tracta, també, de fer més soroll i respondre de manera col·lectiva a un greu atac contra les nostres llibertats. No es quedarem de braços plegats mentre arriben fins aquest nivell de repressió», ha assegurat en declaracions a l'ACN. La protesta té caràcter indefinit i els organitzadors adverteixen d'una resposta al carrer si la policia «hi entra per la força» segons van anunciar.

El músic també va fer una crida a la solidaritat i ha garantit que faran «pressió» als carrers. «Si hi ha una resposta contundent s'ho poden pensar dues vegades i treure'm de la presó abans que acabi la condemna», va afirmar.

També va dir que si l'empresonen la gent no ho veurà com una derrota perquè argumenta que «tan sols s'ha perdut una batalla, no pas la guerra, es pot continuar lluitant per aconseguir la meva llibertat, que és la de tantíssims més», va afegir el músic.

Sobre per què s'ha decantat per la Universitat de Lleida per tancar-se, va assegurar que és un lloc que coneix bé, amb molt d'espai, que hi ha estudiants que se solidaritzen amb ell i va afegir que pretén «dificultar les coses a la policia» durant la detenció. De fet, ahir a la tarda unes 200 persones es van concentrar davant la universitat. Un membre de la Plataforma Llibertat Pablo Hasél va llegir un manifest i tot seguit va convidar els assistents a entrar a l'edifici per fer pressió i defensar-lo davant una «imminent» arribada de la policia per detenir-lo. En aquest sentit, diversos joves que participen a la tancada van utilitzar mobiliari de la universitat com bancs, taules i cadires per atrinxerar els accessos i dificultar el pas dels agents.

El raper també va qualificar, en declaracions als mitjans de comunicació, «d'escandalós» el fet que la Fiscalia, aquest passat diumenge al vespre, s'oposés al recurs de súplica que havia presentat la seva defensa per evitar el seu ingrés a presó, canviant el criteri de l'informe inicial, on sol·licitava la suspensió de la pena de presó. «Ara que els han anat bé les eleccions, faran aquest moviment», va lamentar el músic.

El Consell de direcció de la Universitat de Lleida (UdL) va exigir a Hasél que garanteixi «els drets d'estudiants i personal i la integritat de la pròpia institució». En un comunicat, el Consell va manifestar que el dret de protesta «no pot ocasionar de cap manera en riscos personals ni patrimonials de la universitat i de la seva gent». La UdL sosté que la lliure circulació i accés d'estudiants i treballadors als seus llocs d'estudi i de treball «és un punt innegociable que hi haurà compatibilitzar amb el també legítim dret de protesta».

Interior està a l'espera

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va assegurar ahir que quan tingui totes les dades sobre la situació de Hasél, decidirà quina ha de ser l'actuació dels Mossos d'Esquadra i del seu departament. Sàmper va dir haver tingut coneixement del contingut de la piulada del cantant tot just abans d'iniciar la roda de premsa, cosa que no li havia permès d'«entrar en el fons de l'assumpte», en no haver-ne pogut parlar amb els responsables del seu departament. «Quan tinguem clar què és el que està succeint, a on està, com està i si tenim una ordre judicial, que ho desconec, sí que direm realment què és el que s'ha de fer», va afegir.

El conseller va demanar esperar a saber quina és la situació i saber si existeix alguna «ordre o manament» de l'Audiència Nacional, i va assegurar que respondran quan tinguin totes les dades.