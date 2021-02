Detingut per agressions sexuals l'empleat d'una residència d'Alcanar

Els Mossos d'Esquadra van detenir un treballador de 54 anys de la residència de gent gran L'Onada d'Alcanar, al Montsià, per presumptes agressions sexuals a dues dones residents del centre. La detecció es va produir diumenge al vespre. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va obrir un expedient per la via de la Inspecció de Serveis Socials a L'Onada, l'empresa gestora de la residència, i es personarà com a acusació popular en el cas quan el jutjat obri diligències. La conselleria assegura que arribarà fins al final per depurar totes les responsabilitats que se'n derivin, tant individuals com de l'equip professional de la residència. Els Mossos investiguen si hi pot haver més víctimes.

El treballador va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'agressions sexuals a dues dones, de molt avançada edat, residents al centre de gent gran L'Onada d'Alcanar però, com apunten fonts policials, no es descarta que puguin imputar-se-li altres delictes. Arran d'una primera denúncia, els Mossos d'Esquadra van identificar la segona víctima, però la investigació segueix oberta per si n'hi ha més. La detenció es va fer ahir al vespre i l'home va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció número 1 d'Amposta. Posteriorment, va sortir en llibertat amb càrrecs.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va tenir coneixement de la detenció i va activar les vies per actuar judicialment davant «d'un cas molt greu amb conseqüències penals». També s'ha ofert suport psicològic a les dues víctimes i a les seves famílies.