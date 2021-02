Troben l'home de 95 anys desaparegut a Banyoles en estat conscient

Els Bombers han trobat en estat conscient l'home de 95 anys desaparegut aquest diumenge a Banyoles. Els agents de Protecció Civil l'han trobat a Fontcoberta (Pla de l'Estany) enmig d'un camp. L'home hauria passat tota la nit a la intempèrie i per això té símptomes d'hipotèrmia. Un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ja l'ha evacuat a un centre sanitari per comprovar el seu estat de salut. L'avís va arribar aquest diumenge sobre les tres de la tarda i el dispositiu de recerca s'ha mantingut tota la nit. De cara al dilluns al matí s'ha reforçat i ja hi havia 17 dotacions dels Bombers treballant-hi, conjuntament amb Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Banyoles.