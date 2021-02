Els Bombers de la Generalitat busquen un home de 95 anys perdut a Banyoles (Pla de l'Estany). El cos ha rebut l'avís aquest diumenge al voltant de les tres de la tarda. Els efectius han iniciat la recerca per la zona urbana del municipi, així com els camins dels afores. Els Bombers s'han desplaçat amb una desena de dotacions, entre les quals hi ha els gossos del Grup Caní de Recerca (GCR). A la recerca també hi participen efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE).