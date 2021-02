A judici per estafar amb una falsa oferta de treball a sis persones, una d'elles de Figueres

Un suposat estafador serà jutjat la setmana que per estafar a sis persones de Vigo, Gran Canària i Figueres que es trobaven a l'atur. Els oferia un fals lloc de treball a les respectives Comandàncies de Marina a condició que li compressin dos uniformes, valorats en 60 euros cadascun. Com totes les estafes, el truc estava en el fet que les persones perjudicades havien d'avançar els diners. El judici tindrà lloc al Jutjat Penal número 2 de Vigo.

El primer cas es remunta al gener del 2018. L'acusat va llançar una oferta d'ocupació en una web anomenada poff per la Comandància de Marina de Las Palmas de Gran Canària. La condició és que la person abonés 120 euros a compte per pagar els uniformes. Li va dir que se'ls lliuraria quan comencés a treballar sense tenir intenció de contractar-la ni donar-li la roba. Van passar tres casos més a Gran Canària seguint aquest dinàmica.

El 12 de febrer, va cridar a una veïna de Vigo per a oferir-li un lloc en la Capitania Marítima d'aquesta ciutat. La perjudicada va perdre 140 euros pel pagament dels falsos uniformes-quatre euros en comissions bancàries per la transferència-. Dies després, va caure en l'estafa una altra persona aturada de Figueres per a una oferta de la Capitania Marítima de Roses.