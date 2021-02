Vuit anys de presó per violar una dona a Figueres i deixar-la lligada a un somier

Un acusat ha acceptat 8 anys de presó i 720 euros de multa per violar una dona a Figueres i deixar-la lligada a un somier el 8 d'agost del 2019. Al judici, que s'ha fet aquest dilluns a l'Audiència de Girona, el processat ha reconegut que va sortir de festa amb la víctima i van anar a un hort de la zona d'Hostalets, on van continuar consumint alcohol i drogues. Ja de dia, la va agredir sexualment i la va lligar amb cinta aïllant per evitar que escapés. La víctima va aconseguir alliberar-se i demanar ajuda a un home que estava feinejant a un hort a una finca del costat. La fiscalia demanava 17 anys de presó. Al final del judici ha modificat l'acusació aplicant-li una atenuant de drogoaddicció. La defensa s'ha adherit a la petició.

L'acusat, que només ha respost a les preguntes de l'advocada de la defensa Natàlia Frigola, ha reconegut íntegrament l'escrit d'acusació de la fiscalia i ha afirmat que, en el moment dels fets, estava afectat pel consum d'alcohol i drogues.

El processat i la víctima van coincidir sortint de festa a Figueres i van decidir anar fins a un hort propietat de l'acusat. Allà, van continuar prenent alcohol i drogues. Segons ha dit l'acusat al judici, durant la nit van consumir pastilles, begudes alcohòliques i "cocaïna, molta cocaïna": "Entre tots potser ens vam prendre entre deu i quinze grams".

Quan la víctima va dir que marxava cap a casa, l'acusat li va dir "com em deixaràs així" i, amb l'objectiu d'atemorir-la, li va clavar un "cop fort" al pòmul dret, la va subjectar pel cap i la va empènyer per obligar-li a fer una fel·lació. Després, la va agafar pels braços i va intentar penetrar-la.

"La víctima es va resistir dient-li en tot moment que no volia mantenir relacions sexuals", exposa l'escrit d'acusació que relata que "l'acusat va desistir de tornar a intentar penetrar-la però va agafar un pot de pebre i li va introduir per la vagina".

Després de l'agressió sexual, i per impedir que la víctima escapés i demanés ajuda, la va portar fins a una habitació de la finca i la va lligar pels canells i per la cintura a un somier amb cinta aïllant negra. El processat va fugir del lloc dels fets.

La víctima va estar retinguda fins que va aconseguir alliberar-se i anar a demanar auxili a un home que estava feinejant a un hort del costat. El veí va alertar els serveis d'emergències, que van atendre la víctima i van acabar detenint l'ara acusat.

El processat és un vell conegut de la policia i acumula nombrosos antecedents. La seva advocada, Natàlia Frigola, ha presentat documentació que acredita que almenys des de l'any 2017 té diagnosticat un trastorn per drogoaddicció.

Com que ha admès els fets i ha quedat acreditat que en el moment dels fets estava afectat pel consum d'alcohol i drogues, la fiscalia ha modificat l'escrit de conclusions provisionals aplicant-li una atenuant de drogoaddicció. L'acusació pública sol·licita ara 6 anys de presó per l'agressió sexual, multa de 720 euros pel delicte de lesions i 2 anys de presó per detenció il·legal. La defensa s'ha adherit a la petició.

A l'últim torn de paraula, el processat ha dit que està d'acord amb la pena i que reconeix els fets, però ha qüestionat a la presidenta del tribunal de la secció quarta "com es pot condemnar algú sense proves". El judici ha quedat vist per a sentència.