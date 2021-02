La Guàrdia Urbana de Figueres enxampa uns joves a l'esplanada del Castell consumint alcohol i sense mascareta

La Guàrdia Urbana de Figueres va enxampar aquest dijous a la nit uns joves a l'espanyada del Castell de Sant Ferran consumint alcohol i sense mascareta. Els fets van passar entre les nou i les deu de la nit i els agents van interposar dues denúncies per consum d'alcohol a la via pública, dues més per no dur mascareta i una per possessió d'estupefaents.

Aquest dijous a dos quarts de dotze de la nit, a més, la policia ha localitzat un home al carrer Sant Pere, que en detectar la seva presència ha canviat el sentit de la marxa. Els agents han aconseguit aturar-lo per esbrinar perquè s'estava saltant el toc de queda i l'home s'ha negat a identificar-se i els ha intentat agredir. Els efectius l'han arrestar.

D'altra banda, a la tarda una vigilància a la plaça de l'institut Ramon Muntaner va acabar amb dues denúncies més per consumir alcohol al carrer.