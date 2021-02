Denunciats 19 francesos per passar la frontera per anar al prostíbul de Capmany

El dispositiu desplegat per la Policia Nacional i pels Mossos d'Esquadra dissabte al prostíbul de Capmany s'ha saldat amb 60 persones identificades. L'operatiu conjunt perseguia detectar possibles casos de tràfic de persones i descobrir incompliments de les restriccions per la pandèmia. Segons informen en un comunicat, al local hi van identificar 21 dones i 39 clients, 19 dels quals francesos que s'havien saltat les restriccions de mobilitat. Els agents van prendre declaració voluntària a les dones amb la finalitat de detectar possibles casos d'explotació sexual. També van tramitar denúncies per infraccions de la llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana i incompliment de les restriccions per la Covid-19.

L'operació policial conjunta s'emmarca en la lluita contra el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual per localitzar i protegir possibles víctimes i, també, en els dispositius per assegurar que es compleixen les restriccions imposades per la pandèmia.

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van descobrir que en aquest establiment s'hi estava exercint la prostitució i incomplint les mesures per frenar la propagació de la Covid-19. Ho feien, remarquen al comunicat, "de manera discreta per no aixecar sospites".

Per això, van muntar un dispositiu policial dissabte a la nit per fer una inspecció i detectar qualsevol activitat irregular o d'explotació sexual. A l'operatiu hi van participar la brigada d'estrangeria i frontereres i la unitat d'estrangeria i documentació de la Policia Nacional i la unitat de policia administrativa dels Mossos d'Esquadra. L'operatiu també va comptar amb la intervenció de les unitats d'ordre públic (UIP de la Policia Nacional i ARRO dels Mossos).

En total, van identificar 39 clients a l'interior de local i 21 dones que exercien la prostitució, amb qui els agents van mantenir entrevistes reservades amb l'objectiu de detectar possibles casos d'explotació sexual forçosa.

L'operatiu es va saldar amb diverses denúncies per incompliment de la normativa per la Covid-19, tant al local com a 19 francesos que hi havia a l'establiment i que havien creuant la frontera vulnerant les restriccions de mobilitat establertes. També van aixecar actes per incompliment de la llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana per diversos motius, com la tinença d'estupefaents o d'armes blanques.