Cinc ferits, tres dels quals menors, en un xoc frontal entre un turisme i un tot terreny a Darnius

Un xoc frontal entre un turisme i un tot terreny a Darnius ha deixat cinc ferits, tres dels quals menors. L'accident ha tingut lloc quan passaven pocs minuts de dos quarts de nou del matí al punt quilomètric 1,7 de la GI-503. Per causes que es desconeixen, els dos vehicles han col·lidit. Arran del xoc, els tres menors han resultat ferits lleus. En relació als altres dos, una dona ha hagut de ser evacuada en helicòpter al Trueta, però encara es desconeix en quin estat tant ella com l'altra persona que ha resultat ferida.

L'accident s'ha produït en un revolt de la GI-503, a pocs quilòmetres de l'entrada a Darnius, des de Maçanet de Cabrenys. A la zona hi ha diverses senyals que alerten de la corba i també d'un tram estret a la via. Per causes que es desconeixen, els dos vehicles han xocat frontalment a les 8.37 hores d'aquest dilluns i l'accident ha obligat a tallar la via al trànsit durant diversa estona.

Arran del xoc, cinc persones han resultat ferides de diversa gravetat. Una dona ferida greu, ha hagut de ser evacuada en helicòpter al Trueta de Girona i que està pendent d'una intervenció. Els altres quatre, tres dels quals menors, estan lleus i s'han traslladat a l'hospital de Figueres.